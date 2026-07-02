Стали известны сроки появления «красной кнопки» для всех гражданских беспилотников

Механизм принудительной безопасной посадки гражданских беспилотников в России планируют внедрить к 2030 году. Система позволит дистанционно останавливать дроны при нарушении правил полета или возникновении чрезвычайных ситуаций, пишет РИА Новости.

Массовое внедрение системы принудительной безопасной посадки гражданских беспилотников в России может начаться к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. По его словам, запуск проекта станет возможен после формирования необходимой нормативной базы.

Технологическую готовность обеспечат уже в 2026 году

Как пояснил руководитель компании, в 2026 году планируется завершить подготовку технологий, позволяющих оперативно информировать операторов беспилотников. Следующим этапом станет автоматизация системы и отработка алгоритмов безопасной посадки аппаратов на суше, воде и в воздушном пространстве.

Разработка получила название «красная кнопка». Она создана АО «ГЛОНАСС» совместно с ГК «Элемент» и использует отечественную микросхему, произведенную на предприятии «Микрон». Для защиты команд применяется криптографическая система, исключающая возможность их перехвата или подмены.

Система позволит дистанционно посадить беспилотник

Технология основана на работе трекера с программно-аппаратным комплексом «Звезда». Если дрон нарушит разрешенные границы полета или возникнет чрезвычайная ситуация, уполномоченные органы смогут через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» передать команду на его безопасную посадку.

Пилотные испытания механизма уже состоялись на Сахалине. В дальнейшем разработчики рассчитывают адаптировать систему не только для беспилотных летательных аппаратов, но и для других видов автономного транспорта, включая грузовые автомобили.

Число полетов беспилотников продолжает расти

По оценкам специалистов, инвестиции в создание технологии могут составить сотни миллионов рублей. При этом использование нового чипа не должно существенно сказаться на стоимости серийных гражданских дронов. На конец мая 2026 года в России экспериментальные правовые режимы для беспилотных авиационных систем действовали в 44 регионах, где работают более 250 компаний. За 2025 год гражданские беспилотники выполнили 120 022 полета, что почти в 6 раз превышает показатель предыдущего года.