За то, что звезды Голливуда совершали поездки на Украину, они получали огромные выплаты от агентства USAID. Об этом сообщил портал E!News.

Оказалось, что американское Агентство по международному развитию очень щедро оплачивало все поездки киноактеров на украинскую территорию. Так, Анжелина Джоли стала самой затратной актрисой для USAID. За визит на Украину ей пришлось выплатить $20 млн. Орландо Блум обошелся в 2,5 раза дешевле: ему перечислили только 8 млн.

Шон Пенн взял за поездку 5 млн, Бен Стиллер согласился на 4 млн. Самым бюджетным в этом плане оказался Жан-Клод Ван Дамм – ему хватило $1,5 млн. За эти деньги кинозвезды должны были не только съездить на Украину, но и публично осудить российскую специальную военную операцию.

Ранее сообщалось, что работникам Департамента эффективности госуправления, который возглавляет Маск, удалось пробиться в комнату для хранения секретных документов USAID. Их туда пытались не пропустить, в результате Маску пришлось угрожать, что он добьется допуска сотрудников с помощью судебных приставов.