Помощники Маска сумели попасть в комнату с секретной информацией USAID

Четверо подчиненных Илона Маска сумели попасть в комнату, где хранятся секретные документы USAID. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации, полученной изданием, четверо молодых сотрудников Департамента эффективности госуправления, который возглавляет Маск, пришли в штаб-квартиру Агентства США по международному развитию. Они ходили по всем этажам и обыскивали столы сотрудников. Затем подчиненные Маска захотели попасть в особо охраняемую комнату, в которой хранят секретные документы. Их туда не пустили, после чего последовал звонок Маску. Тот пригрозил, что добьется допуска с помощью судебных приставов. Вслед за этим работников департамента впустили в хранилище.

Журналисты усомнились в том, что у попавших в комнату работников Маска был необходимый допуск для контакта с секретными материалами.

Ранее появились сведения о том, что USAID отказалось раскрывать администрации президента США детали расходования бюджетных средств. Бюджет агентства составляет порядка $50 млрд в год, и часть этих деньги тратится фактически без контроля правительства.