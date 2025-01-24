Стало известно, сколько стоит оставленное на месяц в розетке зарядное устройство

Электроника потребляет энергию и в режиме ожидания, такой процесс известен как «фантомная нагрузка». Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что тесты How-To Geek на зарядных устройствах определили, что их энергопотребление минимально — от 0,1 до 0,3 Вт. Для сравнения: светодиодная лампа использует 5-7 Вт. Так, зарядное устройство Samsung потребляет всего 0,02 Вт, а у других брендов показатели варьируются от 0,05 до 0,1 Вт.

Таким образом, если оставить зарядное устройство включенным на месяц, это добавит к счету за электричество менее ста рублей.

Ранее сообщалось, что Apple размышляет над выпуском телевизоров.