Bloomberg: Apple размышляет над выпуском телевизоров

Американская компания Apple изучает возможности выхода на рынок с собственными телевизорами, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

В настоящее время Apple работает над разработкой умных дисплеев. Если этот продукт будет успешным, в будущем компания может рассмотреть создание более сложных моделей телевизоров с крупными экранами и даже роботизированными манипуляторами.

Ожидается, что телевизор от Apple будет отличаться премиальным дизайном, качественным звуком, интеграцией с Siri и полной совместимостью с экосистемой компании.

Идея выпуска телевизоров уже обсуждалась Apple в период с 2009 по 2011 год, когда за ее руководством стоял Стив Джобс, но тогда компания была вынуждена отказаться от осуществления этих планов.

Ранее сообщалось, что самыми популярными смартфонами среди москвичей по-прежнему остаются Apple, Samsung и Xiaomi, iPhone выбирают 60% жителей столицы.