Станция скорой помощи, школы и детские сады появятся на территории ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

На территории ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы построят еще два детских сада, школу, поликлинику и станцию скорой помощи, еще одна школа уже находится на стадии строительства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сотрудники ведомства также проверили ход возведения пяти новостроек в составе жилого комплекса, корпусы 5.1 и 5.2 завершат в апреле, 6.1 и 6.2 — к ноябрю, 5.4 — в декабре этого года. Отметим, что застройщиком выступает ГК «Самолет», в общей сложности он планирует построить здесь 28 корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.