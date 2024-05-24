Старшеклассники Московской области могут принять участие в командном соревновании по ИТ

Ученики 8-11 классов из подмосковных школ, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование, могут принять участие в бесплатном онлайн-хакатоне «Применение ИИ в образовании». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Участников соберут в команды, чтобы в сжатые сроки решить технологическую задачу: разработать прототип, содержащий основной функционал. Они будут разрабатывать и презентовать решения, которые будут использовать ИИ для улучшения процесса обучения», — говорится в сообщении.

Так, например, их могут попросить создать новые обучающие приложения, разработать умных ассистентов для учеников и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Отметим, что хакатон проводят IT-колледж цифровых профессий Maxitet и компания MAXIMUM Education.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.