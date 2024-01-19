Старший лейтенант ДНР Матюшин: Киев начал готовиться к наступлению России на Херсон

ВСУ возводят вокруг оккупированного Херсона плотную оборону, практически полностью копируя «линию Суровикина», выстроенную российскими военными на левом берегу Днепра после отхода и з города осенью 2022 года, рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

В беседе с URA.RU собеседник журналистов отметил, что вражеские войска создают линию обороны на глубине до 60 километров от линии боевого соприкосновения.

«Они будут усиливать правый берег Днепра какими-то оборонительными сооружениями: противотанковыми рвами, траншеями, блиндажами, огневыми точками, узлами обороны и прочим. Чтобы максимально не дать нашим войскам возможность форсировать Днепр и не дать возможность высадиться на том берегу, - пояснил Матюшин.

Со слов собеседника журналистов, в Киеве как огня боятся возвращения России на правый берег Днепра.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто