Скрип, стук, пропадающие вещи: как понять, что ваш дом «оккупировала» потусторонняя сущность

Мир полон загадок и тайн, которые зачастую скрыты от человеческого глаза. Некоторые люди, помимо экстрасенсов, не видят, но могут чувствовать присутствие потусторонних сущностей в их доме.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, как распознать обитающего на вашей жилплощади домового и ему подобных существ, а также объяснила, каких из них можно изгнать.

«Наш мир является многомерным. Существуют параллельные вселенные и даже наш привычный мир не такой, каким мы его видим по причине отсутствия чувств восприятия. В наших жилищах частенько сосуществуют разные сущности», — заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что человеку могут встретиться сущности, которые никак не проявляются. Про них никогда и никто не может узнать. Но есть и те, которых человек способен ощутить.

«Например, когда вещи пропадают или меняют свое местоположение. Частенько такие проделки осуществляют те сущности, которые живут рядом с нами. Например, полтергейст, на нашем барабашка – это сущность хаотичная, ее существование заметно для людей. Может перемещать предметы, скрипеть чем-нибудь, стучать и все в таком роде», — пояснила эзотерик.

По словам Абравитовой, есть сущности, ощущаемые совершенно иначе. Бывает такое чувство, будто за вами наблюдают или кто-то присутствует рядом всегда.

«Также есть ночные проявления. Вроде бы полная тишина, но со всех сторон слышите звуки разные. Животные хорошо чувствуют данных сущностей, особенно кошки. Могут смотреть в пустоту и будто с кем-то общаться», – добавила эзотерик.

Собеседница отметила, что люди пытаются задобрить этих сущностей, помириться с ними или даже переехать, но изгнать барабашку из дома не получится, так как сущность считает жилье своим, а людей – гостями.

Ранее эзотерик опровергла эффективность известной приметы перед экзаменами.