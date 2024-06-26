Стоматолог Кузьменкова предупредила о главных врагах зубов в летний сезон

Кандидат медицинских наук и стоматолог Лилия Кузьменкова в беседе с gazetametro.ru рассказала, про пять летних опасностей, которые угрожают здоровью зубов. Она также объяснила, как защититься от неочевидных угроз.

Летом из-за жары и активности человек теряет много жидкости. Это приводит к обезвоживанию и уменьшению слюноотделения. При этом, как напомнила Кузьменкова, слюна выполняет невероятно важные функции в полости рта: защита зубов и помощь в переваривании пищи. Без достаточного количества слюны во рту будут кишеть бактерии, провокаторы заболеваний десен. По этой причине врач рекомендует пить достаточное количество воды летом, даже больше, чем обычно.

Вторым врагом является сахар. Он содержится в популярных летних продуктах — мороженом, соках и газировках.

«Частое употребление мороженого, сладких газированных напитков и соков без последующего очищения зубов увеличивает риск кариеса многократно. Кроме того, резкие перепады температуры при употреблении холодного мороженого или лимонада могут вызывать микротрещины в зубной эмали, особенно если зубы уже ослаблены кариесом или другими заболеваниями. Эти трещины могут стать причиной повышенной чувствительности зубов и болевых ощущений», — объяснила специалист.

При этом ягоды и фрукты тоже содержат кислоты и природный сахар. По словам Кузьменковой, важно употреблять эти продукты в умеренном количестве, а также не чистить зубы сразу после еды. В противном случае это повредит размягченную от кислоты эмаль.

Также неочевидная угроза кроется в физических нагрузках. При катании на роликах, велосипеде, при беге и других активностях важно защитить зубы капами. Летом высокий риск падений, легко можно лишиться парочки зубов.

И последняя, пятая угроза, — это отсутствие должной гигиены рта. Часто в отпуске люди не уделяют уходу достаточно времени, а ведь именно это продолжает ленивую традицию и в итоге приводит к проблемам. Ритуал должен быть регулярным: два раза чистка зубного ряда, желательно с применением ирригатора. При необходимости гель для десен, полоскания и применение зубной нити после еды.

Ранее сообщалось, что стоматолог Минко пояснил риск лечения зубов во время беременности.