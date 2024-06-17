Стоматолог Минко пояснил риск лечения зубов во время беременности

В течение всей беременности будущая мама концентрируется на здоровье будущего малыша. Однако в данный период у женщины нередко возникают проблемы с зубами. Врач-стоматолог Вячеслав Минко рассказал, что делать в такой ситуации. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, зубы необходимо вылечить до беременности, поскольку во время нее совершенно нежелательны процедуры вроде рентгеноскопии и анестезии. Однако серьезная гормональная перестройка организма во время беременности влечет за собой проблемы с иммунитетом, что сказывается на состоянии ротовой полости, также вероятен дефицит кальция, крайне важного для здоровья зубов.

Медик добавил, что желательно все же не допустить возникновения новых очагов кариеса при беременности, поэтому важно тщательно чистить зубы, включить в рацион продукты, богатые кальцием, а также при появлении болевых ощущений в ротовой полости следует проконсультироваться у стоматолога.

По его мнению, при условии если лечение или удаление зуба нельзя отложить, то это можно делать в период с 13-й по 32-ю неделю.