Стоматологическую поликлинику открыли в Раменском округе после ремонта

Стоматологическая поликлиника Раменской больницы открылась после проведения ремонта, там обустроили зоны ожидания, удобную навигацию и регистратуру, сообщили в областном Минздраве. Ремонт провели в соответствии с проектом «Наша стоматология».

Помимо ремонта, в поликлинике появились хирургический, ортодонтический кабинеты, кабинет профилактической стоматологии, а также операционная. Также было увеличено количество принимающих врачей и узких специалистов, все кабинеты оснастили необходимым оборудованием.

«Здесь принимают стоматологи-терапевты, хирурги, ортодонт и ортопед. <…> Также, благодаря проведенным работам, мощность поликлиники выросла в два раза — с 175 до 350 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь получают более 176 тысяч человек городского округа», — рассказал главврач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Отметим, что записаться к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.