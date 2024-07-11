Сторонники Джо Байдена отчаянно ищут ему замену на президентскую гонку

Американские демократы не хотят иметь в лидерах действующего президента США Джо Байдена после провала на дебатах с Дональдом Трампом. Как пишет KP.RU , сторонники политика начинают ему искать замену и уже нашли кандидата.

В демократической партии начались волнения из-за провала Байдена. Против президента выступили такие политики как Ричи Торрес, Питер Уэлч, Хаким Джеффрис, Эбигайл Дисней. Последняя даже остановила финансирование, пока от партии выдвигают Джо. К парламентариям присоединились другие видные персоны, которым небезразлично. Примером тому стало высказывание актера Джорджа Клуни.

«Байден — герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году... Руководство демократов, которым грозит поражение в ноябре, должны попросить этого президента добровольно уйти в отставку», — заявил Клуни.

В США предполагают, что демократы могут либо оставить свой выбор, то есть, выдвинуть Байдена, либо найти более или менее раскрученную персону. В окружении партии такой нет, разве что вице-президент Камала Харрис. Она эпатажная, с высоким рейтингом, но как лидер и президент штатов представляется слабо.

Ранее сообщалось, что Байден заявил на саммите НАТО, что Россия проигрывает украинский конфликт