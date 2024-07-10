На самом деле российская армия проигрывает конфликт на Украине. Кто считает по другому, тот заблуждается, так считает президент Соединенных Штатов Джо Байден. Его мнение привело издание РИА Новости .

Глава Белого дома выступил во время саммита стран Северо-Атлантического альянса, и высказал крайне спорную точку зрения.

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», - указал он главам союзных США государств.

В то же время ситуация на линии боесоприкосновения такова, что частям ВСУ приходится регулярно покидать свои позиции и отходить в тыл. За прошедшие два года в состав РФ вошли 4 новых области.

Ранее сообщалось, что Байден публично назвал себя наилучшей кандидатурой от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Он абсолютно уверен в своем превосходстве над Трампом, своим основным соперником.