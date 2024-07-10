Байден заявил на саммите НАТО, что Россия проигрывает украинский конфликт
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На самом деле российская армия проигрывает конфликт на Украине. Кто считает по другому, тот заблуждается, так считает президент Соединенных Штатов Джо Байден. Его мнение привело издание РИА Новости.
Глава Белого дома выступил во время саммита стран Северо-Атлантического альянса, и высказал крайне спорную точку зрения.
«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», - указал он главам союзных США государств.
В то же время ситуация на линии боесоприкосновения такова, что частям ВСУ приходится регулярно покидать свои позиции и отходить в тыл. За прошедшие два года в состав РФ вошли 4 новых области.
Ранее сообщалось, что Байден публично назвал себя наилучшей кандидатурой от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Он абсолютно уверен в своем превосходстве над Трампом, своим основным соперником.