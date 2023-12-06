«Денег на массовое тестирование нет»: почему дети в ЕС начали болеть «загадочной пневмонией»

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии, которой болеют в основном дети. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на врачей больниц в ряде регионов.

Сам патоген «Mycoplasma Pneumoniae», вызывающий так называемые атипичные пневмониии, недавно был обнаружен в Китае, где инфицированными также чаще всего становятся дети от 5 до 16 лет.

Сейчас о росте заболеваемости, вызванном этим возбудителем, говорят уже почти во всей Европе. Разбираемся, почему ЕС без боя проиграл битву с болезнью и почему в основном страдают несовершеннолетние.

«Дети слишком долго были в изоляции. Дистанционное обучение длилось два года. Иммунитет ослаб. Они сейчас подхватывают все, что угодно, и очень легко. В большинстве случаев тесты на конкретные возбудители не проводятся, так как для Европы на данный момент это очень дорого. Денег на массовое тестирование, как это было в коронавирус, нет», — высказала свою позицию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» патолог Жанна Шмидт из Марбурга.

Она отметила, что при этом детей болеет действительно много, и немецкие педиатры сильно перегружены.

«Поэтому всех отсылают сразу в клиники. С синтициальным вирусом, микоплазменной пневмонией. Надо — не надо. Медики не хотят брать на себя ответственность», — подчеркнула Шмидт.

Эксперт назвала основные признаки заболевания, которые должны насторожить родителей: сильный кашель, сужение дыхательных путей, осложнение в виде воспаления слизистых оболочек.

Тем не менее она считает, что во многих случаях волна раздувается искусственно.

«Все боятся случайно просмотреть начало серьезного заболевания, поэтому иногда имеет место гипердиагностика», — заключила патолог.

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