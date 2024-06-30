На Украине в последнее время участились случаи поджога военных автомобилей и принадлежащего ТЦК автотранспорта. Как считают силы правопорядка , за этим могут стоять ряд действующих на территории страны диверсионных групп. В РФ же считают, что это во всю начинает пробуждаться подполье недовольных принудительной мобилизацией в ВСУ простых украинских граждан.

Как сообщает со ссылкой на источник в украинских правоохранительных органах издание «СТРАНА.ua», неизвестными в субботу, 29 июня, была сожжены еще три машины военных. Инциденты зафиксированы в Одессе и в городе Изюм Харьковской области и в Одессе. Отмечается, что в последнем подожгли сразу два военных автомобиля.

«Пожар ликвидировали, машины сгорели. В Одессе также подожгли автомобили», — приводится в публикации.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Украины придумали, как решить вопрос с нехваткой водителей автобусов и большегрузных автомобилей. Мобилизованных в армию мужчин должны заменить женщины.