Украинок будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов

В правительстве Украины придумали, как решить вопрос с нехваткой водителей автобусов и большегрузных автомобилей. Мобилизованных в армию мужчин должны заменить женщины.

Мининфраструктуры готовит общенациональную программу обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта, сообщил замминистра Сергей Деркач.

По состоянию на февраль, нехватка водителей коммунального транспорта в украинских регионах достигала трети. После вступления в силу закона о мобилизации дефицит водительских рук существенно увеличился. В некоторых городах отменяют целые маршруты.

Ранее сообщалось, что в Одессе массово увольняются сотрудники скорой помощи после массовой драки с сотрудниками военкомата.