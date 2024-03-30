Змиевская тепло-электростанция (ТЭС), расположенная в Чугуевском районе Харьковской области полностью прекратила свое существование, в результате серии ракетных ударов возмездия российской армии 22 марта, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на «Центрэнерго».

В компании пояснили, что заявлении экстренные службы уже неделю ведут разбор завалов на Змиевской ТЭС. Что касается сметы возможного ремонта, то об этом говорить не приходится, ибо даже приблизительное время восстановления ТЭС назвать не представляется возможным, развели руками в «Центрэнерго».

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная — от полной до значительной», — сказано в сообщении компании.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором ВСУ начнут беспорядочно отступать.