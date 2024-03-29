Зеленский назвал условие, при котором ВСУ начнут беспорядочно отступать

Украинским войскам придется начать отступление практически по всей линии фронта, в случае, если Украина останется без американской военной помощи, посетовал в интервью The Washington Post президент страны Владимир Зеленский.

Президент Украины напомнил, что у ВСУ, помимо простого снарядного голода, ситуацию с запасами ПВО просто критическая. И выровнять ее сможет лишь долгожданное одобрение Конгрессом США финансовой помощи Киеву.

«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», — сказал Зеленский.

В продолжении беседы с американскими журналистами президен Украины добавил, что не теряет надежды, при формирования новых бригад для контрнаступления, на стабилизацию фронта уже в 2024 году.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ.