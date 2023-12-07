Стрельба в Брянске: что известно о трагедии на данный момент

Восьмиклассница пронесла оружие и устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали пять человек, одна была тяжело ранена и погибла. Устроившая кровавую бойню девочка покончила с собой.

Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

Что произошло?

Утром в 9:15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. Ученица восьмого класса Алина А. пронесла в школу охотничий дробовик «Бекас-3» и сделала несколько выстрелов. После стрельбы девочка покончила с собой.

По сообщению оперативных служб, которое приводит ТАСС, девочка спрятала гладкоствольное ружье в тубусе. В мешке из-под обуви также был спрятан большой нож. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ружье было зарегистрировано на отца школьницы.

Ранее в СМИ были новости о том, что в результате стрельбы погибло два человека, но информация пока не подтверждена.

Сейчас известно о пяти пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии, а четверо других — в состоянии средней тяжести. Одному раненому в плечо и колено мальчику проводят операцию в медицинском учреждении. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Допросы, версии, помощь

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство». В качестве основной версии причин стрельбы правоохранители рассматривают конфликт ученицы с одноклассниками. По словам учащейся школы, стрелявшая девочка была замкнутой и сталкивалась с буллингом, передает РБК.

Фото: [ ©Андрей Мазунин/РИА Новости ]

Отца девочки, устроившей стрельбу, допрашивают. Следователей интересуют условия хранения оружия в доме. Они пытаются выяснить, как девочка могла его взять.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, семьям погибшей и пострадавших от стрельбы будет оказана помощь.

Директор школы, почетный работник общего образования РФ Галина Сауткина задержана для допроса в местном отделе СК, сообщил SHOT. Следователи выясняют подробности организации пропускного режима и охраны в гимназии Брянска. Также будет организована проверка предприятия, которое охраняет школу.

Ранее мы раскрыли другие подробности стрельбы в школе Брянска.