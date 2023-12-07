Отца стрелявшей школьницы в гимназии Брянска задержали

Отца 14-летней школьницы, устроившей стрельбу в гимназии №5 Брянска, Дмитрия, задержали. Об этом сообщил канал Shot. По данным источника, мужчина находится на допросе. Сотрудники силовых структур выясняют обстоятельства случившегося, в частности, допрашивают о том, как оружие оказалось у дочери мужчины.

Как отмечает издание, охотничье оружие «Бекас-3» оказалось в руках школьницы после дня рождения отца. Shot подчеркивает, что девочка могла воспользоваться этим и незаметно забрать оружие.

Стрельба в школе началась в четверг утром. СМИ сообщали, что ученица 8 класса свободно смогла пронести ружье в учебное заведение. По информации Shot, на входе не было металлоискателя, а оружие было спрятано в тубус.

Школьница сделала пять выстрелов, писали источники. Она устроила стрельбу прямо во время урока биологии. В основном, она целилась по мальчиками-одноклассниками, которые, как утверждалось, накануне подшучивали над девочкой.

В результате стрельбы погибло два человека – сама стрелявшая и ее одноклассница. Известно о шести пострадавших. Детей с ранениями доставили в больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Учеников школы отправили домой. В качестве приоритетной версии, пишут СМИ, рассматривается конфликт с одноклассниками.