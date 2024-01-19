«Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье» уже доступна к покупке

Тысяча карт «Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье», посвященным одноименному туристическому проекту региона, поступила в продажу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что тематические карты можно приобрести на автовокзалах, автостанциях Мострансавто. Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации.

Напоминаем, что данной транспортной картой пассажиры могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При оплате проезда действует система лояльности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что этой зимой в Подмосковье ожидают порядка пяти миллионов гостей.