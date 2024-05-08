Строители из Подмосковья восстановили в Мариуполе памятник павшим в борьбе с фашизмом

Подмосковные строители во время работ в Мариуполе отреставрировали памятник павшим в борьбе с фашизмом, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мемориал установлен в Ильичевском районе, он был поврежден в ходе боевых действий в 2022 году. Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области восстановили все конструкции монумента и вернули ему исторический вид.

Памятник павшим в борьбе с фашизмом — это одно из крупнейших захоронений времен ВОВ в Донбассе, там покоятся останки свыше четырнадцати тысяч военнопленных, которые были расстреляны фашистами в период оккупации города.

Глава города Мариуполь Олег Моргун поблагодарил строителей Фонда капитального ремонта Московской области за качественную и оперативную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и учащиеся Балашихинского лицея возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Памятнику маршалу Георгию Жукову.