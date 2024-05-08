Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных школьников за участие в акции «День добрых дел». Вместе с учащимися Балашихинского лицея он возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к Памятнику маршалу Георгию Жукову.

«Важно помнить историю своей страны. Река времени многое вымывает, но согласитесь, позволить забыть некоторые вещи мы не имеем право. Одна из них — это, конечно, подвиг наших дедов, прадедов, а в вашем случае, может быть, и прапрадедов», - обратился губернатор к школьникам.

Балашихинский лицей был признан самым активным участником акции «День добрых дел». Как победитель он получил целый фургон с мороженым «Чистая линия». Волонтеры раздали угощения каждому классу.

«День добрых дел» прошел 27 апреля. В нем приняли участие более миллиона школьников, а также их родители и учителя. Всего к акции присоединились свыше полутора тысяч учебных заведений. Ребята привели в порядок парки и территории воинских мемориалов, помогли ветеранам, провели благотворительные ярмарки. К примеру, в Балашихинском лицее был организован сбор макулатуры. Вырученные средства были переданы семье одного из учащихся, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле», — Димы Бычкова. Сегодня мальчика выписывают из больницы.

«Эта трагедия потрясла и объединила всех. Вы это прекрасно понимаете, тем более, что ваш товарищ пострадал. Спасибо вам за такую вовлеченность. Это очень важно! Благодаря совместным усилиям было собрано более 1,6 миллиарда рублей. Я хочу сказать слова благодарности неравнодушным людям, которые перечисляли разные суммы. Всего было сделано 700 тысяч пожертвований», - рассказал губернатор.

Также в рамках акции школьники собрали настольные игры для учащихся подшефных Лицею школ в Новоазовском районе ДНР. Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье активно помогает восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру на подшефных территориях.