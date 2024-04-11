Строители приступили к благоустройству территории новой школы в Красногорске

В ЖК «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово городского округа Красногорск продолжается строительство современной школы, которая будет рассчитана на 825 мест, рабочие уже приступили к благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 170 рабочих и три единицы техники. Выполняются фасадные, и отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории», — говорится в сообщении.

Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование», ее площадь превысит 15 тысяч квадратных метров. Там разместят специализированные классы, IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортзала, актовый зал, столовую. На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивная зона, места отдыха и площадку для общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют в конце лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.