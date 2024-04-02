Строители приступили к фасадным работам в будущей школе в Пушкинском округе

Строители приступили к фасадным работам в здании школы, которая появится в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского округа и будет рассчитана на 550 учеников, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что строительство осуществляется за счет бюджетных средств, оно ведется согласно графику. В работах задействованы более 150 рабочих и пять единиц специальной техники. В школе будет три этажа, там разместят учебные кабинеты, лаборантские, помещения медблока, два спортзала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории обустроят площадку для общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

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