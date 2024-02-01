Строители приступили к капитальному ремонту школы в Павловском Посаде

Строители приступили к выполнению капитального ремонта здания школы № 11, расположенного в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа, работы пройдут в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте выполняются демонтажные работы, они завершены на 25%», — говорится в сообщении.

В ходе работ в школе обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, сделают ремонт во внутренних помещениях. В классах установят новую мебель и оборудование. Завершить ремонт планируют до начала осени.

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