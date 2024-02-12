Строители приступили к капитальному ремонту школы в Сергиевом Посаде
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Сергиево-Посадском округе стартовал капитальный ремонт здания школы № 4, расположенной на улице Дружбы, его проведут в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«На объекте 25 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей, демонтажные работы завершены на 40%», — говорится в сообщении.
В рамках ремонта строителям предстоит обновить фасад здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт во внутренних помещениях. В кабинетах установят новую мебель и оборудование. Завершение работ запланировано на конец лета.
«Очень рада, что школу, в которой учится моя дочь, отремонтируют. Она сейчас в шестом классе, поэтому будет рада продолжать обучение в обновленном современном здании», — поделилась мама ученицы школы Надежда.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.