Строители приступили к капитальному ремонту учебного корпуса «Мытищинского колледжа»

На Олимпийском проспекте в городском округе Мытищи стартует капитальный ремонт учебного корпуса «Мытищинского колледжа», контракт на проведение работ заключили с ООО «РСПК». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета. Строителям предстоит заменить инженерные сети, окна и двери, провести ремонт внутренних помещений, обновить фасад и кровлю здания, входные группы. Помимо этого, они установят современную мебель и оборудование. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

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