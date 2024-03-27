Строители приступили к монтажу стеновых панелей в здании новой поликлиники Лобни

Строители также проводят отделку, устройство внутренних инженерных систем и наружных сетей, стройготовность объекта превысила 60%. В работах задействованы 124 рабочих и четыре единицы техники. В поликлинике площадью 12 тысяч квадратных метров появятся дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации. Территория рядом с ней будет благоустроена, на ней обустроят парковку. Завершить возведение объекта планируют в конце 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.