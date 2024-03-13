Строители приступили к устройству фундаментной плиты школьной пристройки в Чехове

В Чехове на улице Лопасненская продолжается строительство нового учебного корпуса школы № 3, строители приступили к устройству фундаментной плиты. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 25 человек и шесть единиц техники. Строители приступили к устройству фундаментной плиты здания будущего школьного корпуса», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В новой пристройке будет три этажа, ее площадь превысит 4,6 тысячи квадратных метров. Там разместят учебные кабинеты, помещения для групп продленного дня, медблок, спортивные и актовый залы, пищеблок, библиотечно-информационный центр и другие помещения. На прилегающей территории обустроят спортивный стадион с беговыми дорожками, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Завершение работ запланировано на конец лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.