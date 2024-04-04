Строители приступили к возведению каркаса здания новой поликлиники в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство комплексной поликлиники, которая будет рассчитана на 500 посещений в смену, строители уже приступили к возведению каркаса здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена», в них задействованы 45 рабочих и пять единиц техники. В поликлинике будет пять этажей, ее площадь составит 11 тысяч квадратных метров. В ней обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, а также функциональной диагностики. Помимо этого, в состав медучреждения войдут дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и физиотерапевтический блок. Все кабинеты будут оснащены современным оборудованием.

Поликлинику смогут посещать более 16 тысяч жителей поселка и соседних населенных пунктов Раменского округа. Открыть ее планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.