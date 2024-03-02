Строители продолжают работы по капитальному ремонту хирургического корпуса Домодедовской больницы

«Ремонт рассчитан на два года. Начали в конце прошлого, закончим в 2025. Отремонтированный корпус сможет принять 100 пациентов. Он будет современный, удобный для врачей. Для пациентов в каждой палате оборудуют санузел и душевую», — рассказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов контролирует хот ремонтных работ. Ему рассказали, как будет выглядеть корпус после обновления. Планируется, что в нем установят новое современное оборудование и мебель. Также Вячеславу Фетисову рассказали, что в Домодедове на территории больницы планируется построить еще один хирургический корпус, а в микрорайоне Западный построят детскую поликлинику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в подмосковных Мытищах.