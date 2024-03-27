Строители продолжают возводить одну из самых больших школ в Реутове

В микрорайоне 10А Реутова продолжается строительство большой современной школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 120 рабочих и девять единиц техники. Выполняется устройство монолитных конструкций на уровне второго и третьего этажей здания, кладка внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Школа станет одной из самых больших в Реутове, ее площадь составит 19 тысяч квадратных метров. В ней разместят учебные классы, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, а также столовую с пищеблоком и другие помещение. Рядом со школой обустроят спортивное ядро и игровую инфраструктуру. Завершение работ запланировано на 2024 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.