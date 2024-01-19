Строители продолжат возводить тоннель в подмосковном Красногорске

Строители приступили к устройству подпорных стен тоннеля со стороны жилого комплекса «Большое Путилково» в Красногорске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что все работы ведутся в рамках реализации второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, завершить которую планируется в конце текущего года. В настоящий момент на объекте также продолжается устройство ограждающих конструкций котлована тоннеля, и проводится выемка грунта под котлован.

Ожидается, что данный тоннель обеспечит дополнительную перспективную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД в двух уровнях, а также прямой выезд с улицы Сходненской.

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