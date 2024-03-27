Строители завершают демонтажные работы на стадионе «Спартак» в Луховицах

Строители завершают демонтажные работы в рамках реконструкции стадиона «Спартак» в Луховицах, после этого они начнут возводить новые конструкции здания и модернизировать имеющиеся. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Демография». Рабочие проведут реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений, обустроят беговые дорожки со специальным покрытием и универсальные площадки. В подтрибунном пространстве на первом этаже разместятся спортивный и тренажерный залы, комнаты инструкторского и тренерского состава, раздевалки, душевые и санузлы, массажные, гардеробные и другие помещения, на втором этаже — помещение комментаторской и ложа для просмотра соревнований. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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