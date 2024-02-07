Строители завершают демонтажные работы в школе подмосковной Каширы

На улице Ленина в городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт школы № 10, его проводят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 25 рабочих и две единицы техники. Завершается демонтаж внутренних конструкций здания», — говорится в сообщении.

Рабочие полностью обновят здание, проведут монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установят сантехническое оборудование. Внутренние помещения также отремонтируют, в них появятся новая мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.