Строители завершают демонтажные работы в здании детского сада «Малыш» в Щелково
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Щелково продолжается капитальный ремонт здания детского сада «Малыш» в составе средней общеобразовательной школы № 16, работы проходят в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте 13 рабочих и две единицы техники. Сейчас на площадке завершается демонтаж внутренних конструкций здания, строители приступили к монтажу инженерных сетей и общестроительным работам», — говорится в сообщении.
Строителям также предстоит обновить фасад здания, входные группы, провести ремонт крыши, заменить электрику и оборудование. Внутри здания проведут косметический ремонт, установят новую мебель и сантехнику. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.
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