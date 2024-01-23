Строители завершают демонтажные работы в здании школы в Дубне

В ведомстве уточнили, что на объекте завершается демонтаж внутренних конструкций здания и инженерных сетей. После этого в здании проведут ремонт фасада, кровли, заменят инженерные системы. Школу площадью около 2,2 тысячи квадратных метров оснастят современным оборудованием и мебелью. Завершить работы планируется до начала осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.