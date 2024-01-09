Строители завершают фасадные работы в доме для переселенцев из аварийного жилья в Шатуре

Строители заканчивают выполнять фасадные работы в доме для переселенцев из аварийного жилья в поселке Радовицкий городского округа Шатура. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На объекте порядка 30 рабочих и две единицы техники. Завершаются фасадные и кровельные работы. В квартирах и местах общего пользования ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В новостройке будет три этажа, туда смогут переехать 56 семей. Это 112 граждан, которые пока живут в домах № 36 на улице Мира, № 4, 6 на улице Первомайская, № 2а, 2б на улице Лесозаводская и улице Клубная доме № 3. Работы позволят расселтить в общей сложности две тысячи квадратных метров аварийного жилья.

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