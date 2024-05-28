Строители завершают возведение самой большой школы в Солнечногорске

В деревне Голубое Солнечногорского округа завершается строительство самой большой школы в муниципалитете, рассчитанной на 1375 мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы с использованием технологии модульного индустриального строительства. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 300 рабочих и 10 единиц спецтехники. Ведется монтаж инженерных сетей, внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Стройготовность объекта достигла 80%, его площадь составит около 28,3 тысячи квадратных метров. В здании разместят учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовую и библиотеку. На прилегающей территории появятся стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.