Строители завершили демонтажные работы в гимназии в Химках

В микрорайоне Сходня городского округа Химки, продолжается капитальный ремонт в здании гимназии № 23, работы проходят в рамках президентской программы по капремонту школ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время все демонтажные работы завершены, рабочие приступили к общестроительным. В рамках капремонта будет проведена замена фасада, кровли, всех инженерных систем», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что учебное заведение построили в 1962 году, до этого в нем проводили только косметический ремонт. Площадь учреждения превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Завершение всех работ запланировано на конец лета 2024 года.

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