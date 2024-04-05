Строители завершили демонтажные работы в первой школе в Шатуре

В городском округе Шатура на улице Интернациональная продолжается капитальный ремонт школы № 1, строители уже завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках президентской программы, в них задействованы 30 рабочих и три единицы техники. В рамках капремонта в здании заменят фасады, кровлю и инженерные системы, проведут отделку помещений, в классах установят новую мебель и современное оборудование. Завершить работы планируют летом 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.