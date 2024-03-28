Строители завершили монолитные работы в здании детского сада в Люберцах

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы около 50 строителей и четыре единицы техники. Сейчас строители завершают кладку стен и перегородок, а также выполняют устройство наружных инженерных сетей. В детском саду обустроят актовый и спортивный залы, кабинеты для творчества, медблок, кабинеты психолога и логопеда и другие помещения. На прилегающей территории разместят детские игровые и спортивные площадки. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.