Строительная готовность детсада для 260 малышей в Мытищах составляет уже почти 40 процентов

Детский сад в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах готов уже на тридцать семь процентов, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект возводит ГК «Инград» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, отметили в ведомстве.

В настоящее время строители завершили возведение каркаса и устройство наружных стен и кровли, также введены все наружные сети. Сейчас идут внутренние работы по отделке помещений и устройству инженерных сетей.

Площадь трехэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. Территорию дошкольного учреждения полностью огородят. Будут обустроены одиннадцать площадок с игровыми комплексами и навесами, а также две площадки для занятий физкультурой.

Детсад рассчитан для 260 малышей — одиннадцати групп, до конца года его планируют передать на баланс администрации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к осени в Подмосковье капитально отремонтируют более двадцати детских садов.