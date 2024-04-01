Строительная готовность детсада для 260 малышей в Мытищах составляет уже почти 40 процентов
Фото: [ГК «Инград»]
Детский сад в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах готов уже на тридцать семь процентов, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Объект возводит ГК «Инград» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, отметили в ведомстве.
В настоящее время строители завершили возведение каркаса и устройство наружных стен и кровли, также введены все наружные сети. Сейчас идут внутренние работы по отделке помещений и устройству инженерных сетей.
Площадь трехэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. Территорию дошкольного учреждения полностью огородят. Будут обустроены одиннадцать площадок с игровыми комплексами и навесами, а также две площадки для занятий физкультурой.
Детсад рассчитан для 260 малышей — одиннадцати групп, до конца года его планируют передать на баланс администрации.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к осени в Подмосковье капитально отремонтируют более двадцати детских садов.