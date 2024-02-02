Строительство больнично-поликлинического комплекса продолжается в Сергиево-Посадском округе

«В настоящее время на площадке 175 рабочих и пять единиц техники. Выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, системы медицинских газов, слаботочных систем, устройство входных групп и фасадные работы, монтаж внутриплощадочных сетей электроснабжения и электроосвещения. На прилегающей территории продолжается устройство тротуаров и дорог», — говорится в сообщении.

Завершение всех работ и сдача объекта произойдет в начале осени. Комплекс будет состоять из амбулаторно-поликлинического блока, поликлиники с отделением дневного пребывания, диагностического корпуса и стационара, общая площадь зданий превышает 22,1 тысячи квадратных метров. Получать медицинскую помощь в нем смогут порядка 28 тысяч местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.