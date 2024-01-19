Строительство большой школы началось на территории ЖК «Одинбург» в Одинцово

На территории ЖК «Одинград» в городе Одинцово стартовало строительство школы № 23, которое будет рассчитано на 1,1 тысячи мест. Извещение об этом поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО «Просторная Долина», он планирует завершить работы к 2026 году. В школе площадью 13,5 тысячи квадратных метров разместят учебные классы, кабинет музыки, помещения продленного дня, методические кабинеты, медблок, пищеблок и обеденный зал, мастерские для уроков труда, библиотечно-информационный центр и два спортзала. Рядом обустроят площадки для игр, физкультуры и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.