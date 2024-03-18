Строительство большой школы продолжается в поселке Нагорное под Мытищами

В поселке Нагорное городского округа Мытищи продолжается строительство большой школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы проводятся в рамках региональной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействованы 110 рабочих и пять единиц техники. Завершаются монолитные работы, выполняется кладка стен и перегородок, монтаж наружных инженерных сетей. Строительство в графике», — говорится в сообщении.

Школу разделят на блоки начальной, средней и основной школы. В них разместят учебные кабинеты и лаборатории, помещения группы продленного дня, спортзалы, столовую полного цикла, актовый зал с артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр с зоной читального зала, ИТ-зоной и зоной демонстрационного пространства для авторского чтения и другие помещения. Рядом со зданием появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.