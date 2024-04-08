Строительство большой школы завершается в Мытищах

В микрорайоне 25А городского округа Мытищи завершается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», в них задействованы более 130 рабочих. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Завершается устройство фасадных конструкций. Также ведется монтаж инженерных систем и отделка помещений. На прилегающей территории проводятся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 21 тысячу квадратных метров. Там разместят учебные классы, лаборатории и мастерские, актовый зал, два спортзала, библиотека с ИT-зоной и другие помещения. На прилегающей территории обустроят стадион с беговыми дорожками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.