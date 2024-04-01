Строительство четырех надземных пешеходных переходов через железную дорогу начнется в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье начнется строительство четырех новых разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути — в Одинцове вблизи ЖК Рублевский и на улице Баковская, в Люберцах на 1-й Первомайской улице и в Лобне на улице Кольцевая. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Они будут соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье, и обеспечат безопасный переход через ж/д пути для более чем 20 тысяч жителей близлежащих районов», — уточнил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что при определении мест для строительства переходов оценивались количество людей, переходившие ж/д в неположенном месте, населенность в радиусе ближайших районов, расстояние до ближайшего безопасного перехода и другие показатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.